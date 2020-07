Le 2 mars 2021, le GP Samy donnera le coup d'envoi de la saison cycliste en Wallonie. Les coureurs et les coureuses partiront de Quaregnon pour rejoindre Dour, les hommes faisant une boucle par la région d'Ath. Mais il n'y aura pas de passage par Frameries cette année.

Entre le marteau et l'enclume, Pol Bouviez, échevin framerisois et vice-directeur de la course, s'est résolu à préférer Colfontaine pour des raisons de sécurité. "En 2020 déjà, nous avions dû modifier le parcours pour des raisons techniques imputables à la retransmission des deux courses. Pour la première fois en Belgique, l'arrivée des dames était retransmise. Il fallait donc adapter le parcours pour que les coureurs et les coureuses puissent arriver en aval du final à Dour", explique Pol Bouviez.

Mais cette modification ne s'était pas faite sans soucis. "Partis de Quaregnon, nous redescendions l'axiale pour arriver au rond-point de Cuesmes et repartir vers le bois de Colfontaine", poursuit Pol Bouviez. "J'étais dans la voiture avec Jean-Luc Vandenbroucke, directeur du GP. Et nous avons eu des frayeurs. Il y avait eu une échappée des hommes, ce qui fait que le rond-point avait dû rester bloqué longtemps. Et cela avait engendré des embarras de circulation. Nous avions eu, à juste titre, des remontrances du SPW. Pire, sur le parcours entre Eugies et Sars-la-Bruissière, il y a des aménagements de voiries avec des ilots directionnels et des chicanes. Pour la sécurité routière, c'est très bien. Mais pour un peloton de 170 cyclistes, ça fait peur."

Le parcours a donc été modifié cette année. Partant de Quaregnon, les coureurs emprunteront la chaussée de l'Espérance. Arrivés au rond-point de l'Espace Magnum, ils s'enfonceront alors dans Wasmes d'où ils ressortiront par la montée de la rue du Rossignol. "La course est diffusée sur la RTBF et la VRT, elle touche environ 300.000 téléspectateurs. Eurosport reprend également, en direct ou en différé. Là, ce sont 6 millions de téléspectateurs répartis dans 62 pays différents. Nous ne voulions pas prendre le risque d'entacher la course d'un accident en passant par Frameries où les aménagements de voiries posent problème."

Ce sera donc Colfontaine. "Nous en avons discuté avec le bourgmestre de Frameries, Jean-Marc Dupont, et le bourgmestre de Colfontaine, Lucien D'Antonio. Le passage d'une commune à l'autre s'est fait en bonne entente. Ça peut être une bonne chose pour Colfontaine qui avait perdu le passage du Cerami. Une première pierre sera posée en 2021 et nous verrons comment cela se développera par la suite. Le Samyn est un vecteur énorme autour duquel on peut organiser de nombreuses activités."