Le salon du bien-être animal sera de retour à Quiévrain pour fêter sa septième édition. Précurseur des événements de la sorte, le salon sera organisé au sein du centre d’animation de la commune les 6 et 7 novembre. Les amoureux des animaux pourront y retrouver plus de 60 stands d’exposants venus sensibiliser, informer et répondre aux questions des visiteurs. Des balades canines seront organisées tout au long de l’événement. L’entrée sera gratuite mais soumise à la présentation du covid safe ticket.

De nombreux exposants seront au rendez-vous de l’événement. "Les associations, commerçants et experts du soin et du bien-être animal seront présents sur place", poursuit la commune de Quiévrain. "Plus de 60 stands seront installés pour répondre aux questions des citoyens. Les exposants se chargeront également de les sensibiliser sur la cause animal, leur sauvetage et l’adoption."

Plusieurs activités seront également organisées. "Des balades canines auront lieu tout au long des deux jours de salon", explique la commune de Quiévrain. "Une bénédiction des animaux sera également possible."

Toutes les informations sur l’événement sont disponibles sur le site de la commune de Quiévrain : Commune de Quiévrain (quievrain.be).