Des travaux d'assainissement doivent être entrepris très prochainement.

Laissé à l’abandon durant plusieurs années, le site Doosan revit désormais en accueillant deux entreprises : d’une part la société Lock’O, spécialisée dans le stockage et la location de boxes sécurisées, et d’autre part la société Circus Arena, qui a aménagé un véritable centre de football indoor.

L’activité renait donc alors que le site avait été quitté avec fracas en 2014 par le groupe coréen Doosan. Pour autant, les traces du passé et des activités industrielles qui s’y étaient développées sont toujours bien présentes. Un projet d’assainissement des sols vient d’ailleurs d’être approuvé par le service public de Wallonie (SPW).

"Il faut d’abord préciser que ce projet d’assainissement n’a aucun lien avec l’incendie survenu sur le site il y a deux semaines", précise Arnaud Malou (PS), échevin des travaux et de l’environnement. "Il fait suite à l’application des dispositions du décret sols, qui a pour but d’obliger les responsables ou propriétaires de nouvelles pollutions de sols et des pollutions "historiques" à les assainir."

Une mission qui revient donc désormais au groupe Lock’O. "Ce projet est la conséquence de la rédaction d’une étudie d’orientation, qui permet de vérifier la qualité environnementale du sol, du sous-sol et des eaux souterraines, d’une étude de caractérisation qui permet de délimiter la source, le type et l’étendue de la pollution pour chaque polluant identifié, et d’un complément qui permet d’examiner les risques actuels pour la santé humaine, les écosystèmes et les eaux souterraines."

Pour le site framerisois, plusieurs taches de pollutions, liées à l’exploitation précédente, ont été mises en évidence. "Il y a des taches de mazout, de xylènes et de naphtalènes liées à la présence d’une citerne ainsi que des taches de pollution de l’eau souterraine, des taches de pollution du sol en trichloréthylène, des taches d’huile et des taches de goudron", précise l’échevin.

Cependant, l’évaluation des risques dans le cadre de l’étude de caractérisation a démontré "une absence de menace grave pour la santé humaine, les nappes souterraines et les écosystèmes", à l’exception des taches de trichloréthylène, qui pourraient représenter une menace grave de façon générale pour la santé humaine. "Il faut néanmoins vraiment insister sur le fait que la situation actuelle de cette tache ne représente pas de danger."

Une nouvelle étude de risque sera réalisée à la fin des travaux d’assainissement afin de déterminer si les pollutions résiduelles réellement en place représentent ou non un risque pour la santé humaine, l’eau souterraine ou les écosystèmes.