C’est une excellente nouvelle pour les navetteurs de la région. Dès ce mardi 1er septembre, le TEC lance en effet une nouvelle ligne 30 reliant Angre à Saint-Ghislain. Avec quatre départs le matin vers la gare de Saint-Ghislain et quatre retours l’après-midi vers Angre, elle permettra aux clients de se rendre à Saint-Ghislain en bus et de prendre le train facilement, sans avoir à se soucier du stationnement.

La ligne 30 Angre - Saint-Ghislain est lancée à l’initiative du Ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo) en vue de proposer une solution alternative à la ligne W01 Athis-Mons, supprimée en avril dernier. "Depuis plusieurs mois, sur base des flux observés, une étude de faisabilité était en cours auprès du TEC afin de créer une liaison Honnelles-Dour-Boussu-Saint-Ghislain", explique le TEC.

C’est désormais chose faite. "Grâce à la ligne 30, le TEC espère augmenter la part modale du bus et convaincre les automobilistes de laisser leur voiture chez eux." C’est pourquoi chaque voyage est en correspondance avec les horaires des trains de et vers Mons et Bruxelles. Destinée principalement aux navetteurs, la ligne permettra aux travailleurs de se rendre en gare de Saint-Ghislain pour rejoindre leur lieu de travail à Mons ou Bruxelles. En après-midi, elle leur permettra de regagner leur domicile. Deux voyages sont également prévus le midi.

La ligne sera accessible à tout utilisateur muni d’un titre de transport Next ou Horizon, en fonction du trajet effectué. Le voyage au départ d’Angre jusqu’à la gare de Saint-Ghislain dure approximativement 26 minutes par rapport à un temps en voiture estimé à 24 minutes. "Une différence de temps minime qui offre l’avantage de ne pas utiliser sa voiture tout en bénéficiant des correspondances de train au départ et retour de Bruxelles."

La ligne réalisera l’itinéraire suivant, et ce dans les deux sens :

ANGRE Place London Scottish (Nouvel arrêt !)

AUDREGNIES Place

WIHERIES Centre

DOUR Place

DOUR Rue Decrucq (Direction Saint-Ghislain) / DOUR Grand-Rue (Direction Angre)

BOUSSU Place

SAINT-GHISLAIN SNCB

Toutes les informations et horaires de la ligne sont disponibles sur letec.be, rubriques Actualités.