Réhabilitation d’anciens chancres et aménagements en faveur de la mobilité douce et de la biodiversité font partie des priorités de la commune de Dour. Ce travail a un impact direct sur le tourisme qui est désormais en plein développement dans la région. La réhabilitation du site du Belvédère y contribue d'ailleurs beaucoup. En ce début du printemps, l’échevin Pierre Carton a décidé de mettre en avant ces aménagements réalisés en faveur du tourisme.

"Notre nouveau logo est porteur de nouvelles idées fortes", indique-t-il. "L’équipe communale qui l’a conçu a mis en évidence par son graphisme les atouts de nos villages en matière d’écotourisme. Nos multiples projets (RAVeL, pistes cyclables en site propre, circuits de balades pédestres balisées, etc) permettent aux dourois et à nos visiteurs d’utiliser largement la mobilité douce. Ils peuvent ainsi prendre leur temps pour découvrir la faune et la flore de notre campagne mais aussi faire étape pour se restaurer et se désaltérer chez nos nombreux artisans producteurs de produits sains. Le site du Belvédère reste une pièce maitresse de notre offre en matière de délassement familial et de loisirs sportifs avec son étang de nage biologique et son club de tennis."

Les projets en faveur du tourisme ne s’arrêteront d’ailleurs pas là. L’ancien site du four à chaux devrait lui aussi être réhabilité dans les prochaines années afin de proposer un circuit pédestre long de 1 200 mètres qui sera accessible aux PMR. Plusieurs terrasses panoramiques seront également créées et surplomberont le plan d’eau.

Le tourisme à Dour a donc un bel avenir devant lui que la commune compte bien promouvoir.