De nombreux membres du club ainsi que le bourgmestre de Dour, Carlo Di Antonio, et le premier échevin, Pierre Carton, se sont mobilisés pour la bonne cause.

Le tennis club du Belvédère de Dour a du cœur et l’a encore prouvé ce samedi en organisant un tournoi de tennis au profit du Télévie. 34 joueurs participaient à ce tournoi caritatif qui s’est terminé par une soirée repas au sein de la tour du Belvédère. Le bourgmestre, Carlo Di Antonio, et le premier échevin, Pierre Carton, avaient également fait le déplacement pour soutenir la cause. Un total de 650 euros a été récolté à l’issue de la journée.

Gauthier Carlier, du tennis club du Belvédère de Dour tenait à réitérer l’initiative de l’année dernière. "Alhan sport organise régulièrement des tournois au profit du Télévie dont la finale a lieu à Bruxelles", indique-t-il. "Le tournoi final attire de nombreux jeunes, sélectionnés par leur club, ainsi que d’anciennes gloires du tennis. Je me suis inspiré de cela, l’année dernière, pour organiser le premier tournoi caritatif du Belvédère de Dour, au profit du Télévie. L’initiative a finalement été reconduite ce samedi."

De nombreux membres du club se sont mobilisés pour participer à ce tournoi caritatif. "Un total de 34 joueurs ont participé au tournoi soit 17 équipes de double", informe Gauthier Carlier. "650 euros ont pu être récoltés grâce à leur mobilisation et au repas prévu en fin de journée. Nous avons eu la chance de passer entre les gouttes, nous permettant d’organiser l’événement dans les meilleures conditions possibles. La journée a donc été très positive."

Le bourgmestre de Dour, Carlo Di Antonio, et l’échevin Pierre Carton avaient également fait le déplacement. "Nous avons pu compter sur le soutien du bourgmestre, Carlo Di Antonio, et l’échevin Pierre Carton lors de l’événement de ce samedi", poursuit Gauthier Carlier. "Ils ont également participé au repas de fin de journée. Ils sont régulièrement présents pour soutenir ce type d’initiative."