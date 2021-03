Les services de police ne manquent clairement pas de travail en cette période de crise sanitaire. Entre les mesures prises par le gouvernement à faire respecter, les délits et les interventions en tout genre, les journées sont souvent longues pour les forces de l’ordre. La zone de police des Hauts-Pays n’y fait pas exception et est sollicitée à de nombreuses reprises. Tout ce travail porte ses fruits puisque de nombreuses enquêtes ont été élucidées ces derniers jours. D’autres connaissent également des avancées significatives.

De nombreux vols dans des voitures avaient été signalés à la zone de police des Hauts-Pays entre le 4 et le 28 novembre. Trois auteurs ont finalement pu être identifiés. Ils ont été interpellés et auditionnés afin de faire avancer l’enquête. Cette dernière est d’ailleurs toujours en cours. Des vols dans des habitations de personnes âgées avaient également été commis dans les régions couvertes par la police des Hauts-Pays. Les malfrats prétextaient la perte de leur chien pour s'introduire dans le domicile de leurs victimes. Les faits s’étaient déroulés de septembre 2020 à mars 2021. Après enquête, l’auteur a été interpellé et placé sous mandat d’arrêt.

L’enquête concernant le vol de la statue de Charles Bernier en janvier 2020 a également connu des avancées puisqu’elle a été retrouvée à Middlekerke comme annoncé précédemment. La commune d’Honnelles attend toujours la décision du parquet pour que sa statue lui soit restituée. De nombreux autres dossiers sont toujours examinés par la zone de police des Hauts-Pays qui met tout en œuvre pour boucler les enquêtes au plus vite.