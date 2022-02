C’est un travail long de neuf années qui a récemment trouvé son point final. Le premier roman fantastique de Muriel Bodart est désormais disponible en ligne, et devrait l’être prochainement dans quelques bonnes bibliothèques. Pour l’auteur jurbisienne, il s’agit d’un aboutissement personnel mais aussi d’une expérience unique : livrer le fruit de son travail et espérer que les lecteurs se l’approprient à leur tour.

"J’avais depuis longtemps ce projet d’écriture mais ma vie professionnelle, ponctuée de trajets vers Bruxelles, et ma vie familiale, bien chargée avec quatre enfants, sont toujours passés avant", explique la nouvelle auteure. "Je m’y consacrais donc le soir, sur mon temps libre. C’était un défi personnel que d’écrire un livre et je souhaité prendre le temps nécessaire afin de ne pas le bâcler. Il me tenait à cœur de faire en sorte que ce premier livre soit comme je voulais qu’il soit."

Il aura donc fallu neuf ans pour que "Le cercle mort" soit imprimé. "La dernière année a été consacrée à la relecture et m’a permis de prendre la température auprès de l’un et l’autre. C’était une phase test avant le grand saut. Quand on a mis tout son cœur dans un travail, on ne peut qu’espérer que cela plaise." Pari visiblement gagné puisque les retours ont été très positifs. C’est donc vers l’autoédition que Muriel Bodart s’est tournée.

"Je ne voulais plus attendre encore de longs mois. Une fois le livre terminé, je voulais qu’il existe, le partager au plus grand nombre, sans délai", se souvient-elle. Et notamment avec, si possible, des habitants de sa commune et de sa région, qui pourraient de nombreux clins d’œil. "Il s’agit d’un roman fantastique mais de nombreux lieux sont directement inspirés du village d’Herchies – qui est d’ailleurs cité tel quel dans mon livre – ou de la région montoise."

Des références qui apparaissaient comme on ne peut plus logiques, selon l’auteure. "Je suis montoise d’origine, j’ai effectué ma scolarité à Mons et à 26 ans, j’ai déménagé à Herchies. Ce village, c’est un coup de cœur car il y règne une vraie belle ambiance, on y sent la solidarité, la vie,… Quand j’ai commencé l’écriture, il était naturel de ne pas aller chercher plus loin. Je ne suis jamais allée aux USA : pourquoi mon histoire s’y serait-elle par exemple déroulée ?"

"Le cercle mort" est déjà disponible en format papier et numérique via Amazon ou la FNAC et le sera prochainement dans les bibliothèques jurbisiennes. Des contacts ont été pris avec la libraire montoise Scientia. De son côté, Muriel Bodart planche déjà sur son second projet.