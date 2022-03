Pâques se voudra sportif à Dour et plus précisément à Wihéries où de nombreuses épreuves d’Intervilles seront organisées. Les citoyens pourront ainsi s’affronter par groupe de cinq personnes et tenter de remporter de nombreux lots. L’événement sera organisé et encadré par les Francs Gaulois. Il se tiendra le 16 avril prochain au numéro 1 de la route de Quiévrain.

Tout au long de l’événement, les équipes pourront s’affronter mais également défier l’équipe challenger des Francs Gaulois. "Il y aura plusieurs épreuves. Les participants devront affronter l'équipe challenger des Francs Gaulois mais également les autres équipes afin de remporter le tournoi", indique Marcel de Raijmaeker, organisateur. "Les participants peuvent aussi venir déguisés s’ils le souhaitent. Le départ des affrontements se fera à 15h jusque 16h. La remise des trophées se tiendra dans la foulée."

Pour avoir une chance de s’imposer, les équipes devront être constituées judicieusement. Certaines épreuves ne correspondront en effet pas à toutes les personnes. "Il y aura plusieurs épreuves de force ouvertes aux hommes comme aux femmes mais pas aux enfants dans le respect bien évidemment la sécurité de tous", ajoute Marcel de Raijmaeker.

Pour participer, les participants peuvent contacter Marcel de Raijmaeker via son compte Facebook ou sur place. Le prix d’entrée s’élève à dix euros par équipes. Le rendez-vous est donné au numéro 1 de la route de Quiévrain à Wihéries, le 16 avril prochain.