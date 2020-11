Comme d'autres communes, celle de Lens a planché sur un plan de relance en marge des aides apportées par les autorités fédérales et wallonnes. Des chèques de 10 euros ont ainsi été distribués aux citoyens ce week-end. Une opération qui a le mérite de soutenir à la fois le pouvoir d'achat des Lensois et les commerçants locaux.

Concrètement, chaque majeur – "de 18 à 120 ans", précise la commune - a reçu deux chèques de 10 euros. Les mineurs – "de 0 à 17 ans" – se sont vu remettre pour leur part un chèque de la même valeur. "Afin de soutenir les indépendants, commerçants, artisans et producteurs locaux de notre territoire Lensois et d’augmenter le pouvoir d’achat de nos citoyens, le Collège communal a déposé sur la table du Conseil Communal en août dernier une opération visant à injecter 81.850€ dans l’économie locale ! Ce point ayant obtenu l’unanimité des votes, cette opération peut atteindre l’objectif poursuivi de booster la demande vers le commerce local : un commerce de qualité, de proximité et de convivialité", commente la bourgmestre, Isabelle Galant.

Producteurs locaux, restaurateurs et traiteurs, coiffeurs, opticiens ou encore artisans… Une cinquantaine de commerces sont repris dans l'opération. La distribution des chèques, menée ce week-end, était initialement prévue en septembre. Elle a pris un peu de retard et certains commerces ont dû depuis fermer leurs portes à la suite du nouveau confinement décrété par le Comité de Concertation. Si bien que la durée de validité des chèques a été prolongée. Les Lensois pourront les utiliser jusque fin février auprès des commerçants partenaires, et ces derniers auront jusque fin mars pour se faire rembourser auprès de la commune.