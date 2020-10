C’est un mal pour un bien. Depuis quelques jours et encore pendant quelques temps, les habitants de la rue du Thy, à Lens, sont contraints de s’adapter à quelques travaux menés actuellement par la société Thomas & Piron, entre les immeubles numéro 7A à 13. Si tout se passe bien, ceux-ci devraient être terminés à la fin du mois, le 30 octobre prochain donc.

Pour mener à bien ces manœuvres, et plus particulièrement pour réaliser la traversée pour la conduite d’eau et la pose d’une nouvelle bordure, l’occupation d’une demi-chaussée est nécessaire. Conséquence, le stationnement sur toute la largeur de la chaussée est interdit dans la rue du Thy, face au terrain destiné au lotissement.

Les des travaux de raccordement de la conduite d’eau et de la pose de la nouvelle bordure, la circulation s’effectue sur une seule bande. En cas de nécessité, elle pourrait être réglementée à l’aide de feux de chantier à décompte de secondes. La circulation des piétons s’effectue quant à elle sur le trottoir opposé au chantier. Les obstacles laissés sur le chantier sont balisés et éclairés la nuit.

Mieux vaut respecter les dispositions puisque toute infraction pourra être punie de sanctions administratives et tout véhicule trouvé en infraction sera enlevé aux frais et risques du contrevenant.