Un accident tragique qui s'est produit ce mercredi en fin de matinée.

La rue des Bouloirs à Montignies-lez-Lens a été le théâtre d'un accident mortel ce mercredi en fin de matinée. Il était aux alentours de 11h30 lorsqu'un motard a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté la façade d'une maison. Le véhicule était seul en cause et les circonstances de l'accident ne font pas de mystères, si bien que le Parquet de Mons n'a pas été dépêché sur les lieux, nous indique-t-on du côté de la police Sylle et Dendre.