À l’instar de la commune voisine de Jurbise, Lens souhaite se doter d’un observatoire de la sécurité. Celui-ci aura vocation à dégager des solutions relatives aux problèmes de sécurité, qu’il s’agisse de sécurité routière ou encore de sécurité dans les habitations. Un appel aux citoyens engagés est d’ores et déjà lancé.

Concrètement, cet observatoire de la sécurité prendra la forme d’un groupe de travail qui recueillera les préoccupations et les demandes d’aménagements des citoyens en matière de sécurité, et qui s’efforcera de trouver les meilleures solutions possibles, en concertation avec différents niveaux de pouvoir et notamment la Région wallonne et le ministère de la mobilité.