Permettre aux jeunes enfants de 1 à 4 ans de vivre une première expérience au cœur d’une ferme, voilà ce que proposeront dès septembre Vincent et Marie-Julie Vandevelde, gérants de la Ferme du Parc située à Lens. Jusqu’ici, seuls les enfants de cinq à 12 ans pouvaient profiter des activités pédagogiques proposées par le couple.

Ces matinées "minis à la ferme" seront organisées entre 10 heures et 11h30 les dimanches 6, 13 et 27 septembre et le dimanche 4 octobre prochain au prix de 12 euros. "Nous avions énormément de demandes pour les petits mais je ne souhaitais pas, pour l’instant, organiser des semaines complètes de stage pour les tous petits", explique Marie-Julie Vandevelde.

"Proposer une heure et demie de découverte de la ferme, en compagnie d’un adulte responsable, nous parait être une bonne alternative. Il s’agira d’une première expérience centrée autour des cinq sens : voir les animaux, écouter leurs cris, les toucher, sentir l’odeur de la ferme et, selon les âges, goûter des produits tels que la betterave, le grain de blé ou l’œuf."

À ce stade, seules quatre dates sont proposées. "J’attends de voir comment se dérouleront les premières séances et d’évaluer la demande. Je dois avouer que je ne m’attendais pas à un tel engouement. Nous avons déjà 30 inscriptions pour les quatre dates. Je veux limiter les groupes à 10 enfants maximum pour que chacun puisse vivre pleinement l’expérience."

La porte n’est donc pas fermée pour la suite. "Nous arriverons dans une période moins clémente d’un point de vue météo. Je n’ai de mon côté pas l’intention de ne rien proposer en hiver mais il faudra peut-être s’adapter et trouver des alternatives. Les écuries seront ouvertes et depuis juin, nous avons un local parfaitement adapté aux activités en intérieur. Nous pourrions envisager des activités culinaires avec les produits de la ferme."

D’ici là, d’autres ateliers seront proposés en septembre pour les enfants de 5 à 12 ans. Ceux-ci seront organisés les mercredis après-midi à raison de deux heures. "Il s’agira de thèmes très variés allant du potager aux animaux en passant par les insectes, le zéro déchets ou encore la famille et les sentiments, à découvrir en chanson, en manipulations, en jeux, en ateliers culinaires,…"

Aujourd’hui, la ferme du Parc accueille des chevaux en pension et un élevage de chevaux pur-sang arabe et égyptien. En 2018, le couple se lançait dans un nouveau défi en ouvrant un gite et une ferme pédagogique qui rencontrent un joli succès.