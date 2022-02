Si la propreté publique est l’affaire de tous, les communes se sentent parfois bien démunies lorsqu’il s’agit de lutter concrètement contre l’incivisme de certains citoyens. À Lens, les autorités communales viennent de décider de franchir une étape supplémentaire en élaborant un Plan Local de Propreté. Ce dernier doit permettre aux élus d’avoir une vision globale de la gestion de la propreté publique en vue d’envisager l’avenir dans une commune plus propre.

"Il est vrai que jusqu’ici, nous n’avions jamais répondu à l’appel à projets allant dans ce sens", souligne Isabelle Galant, bourgmestre. "C’est le rêve de chacun que de vivre dans une commune plus propre ! L’élaboration du PLP représente un travail conséquent et nous n’en sommes encore qu’aux prémices. Dans un premier temps, nous devons dresser un état des lieux et identifier les points noirs de notre entité."