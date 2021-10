C’était l’accident de trop ce week-end à la rue de la Chapelle à Dour. Les riverains n’en peuvent plus du stationnement alterné qui serait la cause de plusieurs accidents dans la rue. Les oublis, de certains habitants, de changer le côté de stationnement de leur véhicule provoquent également de nombreux embouteillages lorsque camions, bus et tracteurs tentent d’emprunter la rue. Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour a décidé de répondre aux interrogations des riverains.

Les habitants de la rue de la Chapelle étaient dépités ce week-end suite à un nouvel accident survenu dans la rue. "Le stationnement alterné cause des problèmes tous les quinze jours", s’exclamait un habitant sur les réseaux sociaux. "Les accidents et embouteillages sont monnaie courante suite aux oublis des riverains de changer le côté de stationnement de leur véhicule. Ne serait-il donc pas mieux de supprimer ce stationnement en alternance ?", demandait-il au bourgmestre Carlo Di Antonio.

Ce dernier a tenu à rassurer cet habitant ainsi que les autres riverains de la rue de la Chapelle. "Deux actions sont en cours", indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "Il ne manque plus qu’une étape administrative pour activer le dispositif de radars tronçons permanents. L’annulation du stationnement alterné dans la rue de la Chapelle suit également son cours. La commune doit cependant encore attendre l’accord du SPW. Ces démarches peuvent paraître longues mais les délais sont ainsi fait."

D’autres rues devraient également être concernées par cette annulation de stationnement alterné. "Les mêmes démarches sont en cours dans d’autres rues de l’entité", annonce Carlo Di Antonio. "Les changements de règles de stationnement se font progressivement également"»

Toutes ces mesures ne garantiront tout de même pas une sécurité absolue face aux chauffards. "Lorsqu’un individu arrive à une vitesse excessive dans une rue et sous influence, ni le radar ni l’absence de stationnement alterné ne pourront malheureusement l’arrêter", conclut Carlo Di Antonio.

Il faudra donc que les habitants de la rue de la Chapelle s'arment d'un peu de patience avant de voir la situation évoluer. Il est toutefois primordial que le comportement de certains conducteurs s’améliore afin d'éviter d'éventuels futurs accidents dans l’entité douroise.