Les trois individus, deux hommes et une femme, ont été interpellés et ramenés à l'hôtel de police pour y être auditionnés. L’un d’entre eux a été placé sous mandat d’arrêt.

Des voleurs ont été pris la main dans le sac par la police boraine le 20 novembre dernier vers 16 h. Les équipes de la zone de police avaient repéré un véhicule soupçonné d'être impliqué dans de nombreux vols avec et sans violences. Au moins six faits avaient été commis dans le Borinage mais également à Mons et dans les Hauts-Pays.

"Prévenues de la potentielle présence des suspects au magasin Cash Converter, situé à Quaregnon, nos équipes de police se sont rendues sur place", indique la police boraine. "Elles ont bloqué le véhicule de façon à ce que sa fuite soit impossible. A son bord se trouvaient deux individus qui n'ont opposé aucune résistance. Ils ont également précisé aux policiers qu'ils attendaient une personne qui se trouvait à l'intérieur du magasin."

Les trois individus, deux hommes et une femme, ont immédiatement, et sans heurts, été interpellés et ramenés à l'hôtel de police pour y être auditionnés. Divers objets volés comme des sacs à main, cartes d'identité et permis de conduire de certaines victimes ont été retrouvés en leur possession ainsi qu'une petite quantité de stupéfiants.

"Les trois personnes ont été arrêtées", poursuit la police boraine. "L'une d'entre elle a été relaxée, une autre libérée sous condition quant à la troisième, elle a été placée sous mandat d'arrêt et se trouve actuellement incarcérée."

Le dossier est désormais placé à l'instruction.