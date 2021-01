Prévues du 3 au 5 avril pour le week-end de Pâques, les cavalcades de Jemappes et Quaregnon ont dû être annulées. La décision a été prise par un comité de concertation réunissant les autorités des deux communes et les différentes sociétés de Gilles.

Mais les festivités ne passent pas complètement à la trappe pour autant. Certes, le week-end de Pâques laisse entrevoir peu d'espoir. La donne pourrait cependant changer à partir de l'été. En concertation avec les sociétés de Gilles, des événements alternatifs sont donc en cours de réflexion. Il pourrait se tenir à Quaregnon en septembre dans le cadre de la "Ducasse sans Ducasse." Pour Jemappes, on parle d'une soumonce, d'une fête des enfants et d'un champ de foire étendu en octobre.

Du côté des autorités locales, on salue la compréhension et la coopération des différentes sociétés. Le bourgmestre de Quaregnon, Jean-Pierre Lépine ainsi que l’échevine des Fêtes, Véronique Bonjean sont également satisfaits de l’accord concerté et unanime de l’ensemble des acteurs. "Le bon sens a évidemment primé !", ajoute Jean-Pierre Lépine, le Bourgmestre de Quaregnon. "L’échevine des Fêtes, Véronique Bonjean a pris contact avec les sociétés de Gilles et un accord a pu être trouvé. Elle a d’ailleurs une excellente idée à savoir de proposer une sortie soumonce en sarraus dans le cadre de la Ducasse sans Ducasse le premier weekend-end de Septembre. Bien évidemment, il s’agirait d’un beau moment populaire, si les conditions sanitaires nous permettent enfin de nous retrouver en toute convivialité."

De leur côté, le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin et l’échevin des Fêtes Achile Sakas tiennent à remercier les sociétés de Gilles pour leur approche constructive et leurs idées. "Le projet de créer un événement qui ne serait pas la cavalcade, mais qui permettrait d’associer les membres des sociétés de Gilles et la population jemappienne, est sans aucun doute une excellente initiative qui permettra de faire vivre le cœur de Jemappes en y associant les enfants et les familles. Le Collège a immédiatement répondu présent à cette proposition, pour autant bien entendu, que les conditions sanitaires le permettent à la fin octobre."