C'est un projet qui déjà fait couler beaucoup d'encre et délier bien des langues. Le réaménagement du Parc de la Bouverie touche au but. Les autorités communales l'avaient promis, les citoyens vont être consultés pour finaliser le projet. Des questionnaires viennent ainsi d'être envoyés. Pour les riverains qui s'étaient mobilisés sur ce dossier, c'est une étape importante qui ne doit pas être délaissée.

Que devrait comprendre le parc dans sa nouvelle mouture? Un jardin partagé? Un terrain de foot ou de basket? Une aire de fitness urbain? Des tables de pique-nique, une aire de jeux pour enfants, un parc à chien ou encore une zone de stationnement pour vélos ou voitures? Dans le formulaire qui a été distribué, les riverains sont invités à exprimer leurs préférences pour les différentes options possibles. Les réponses doivent être transmises auprès de l'admiration communale et le tout sera discuté le 4 juillet lors d'une réunion citoyenne.

Pour rappel, le réaménagement du parc de la Bouverie est dans l'air depuis plusieurs années. En 2021, des aménagements provisoires avaient vu le jour, fruit d'une collaboration entre la commune, des jeunes et des citoyens motivés. Le lifting total du parc restait tout de même une priorité de la mandature, mais difficile pour la majorité PS-MR d'être sur tous les fronts, surtout avec des finances communales mises à rude épreuve par la pandémie. Lors de la présentation du budget 2022, la promesse de réaménager le parc était tout de même renouvelée et le désir de mettre un coup d'accélérateur à ce dossier était clairement exprimé, avec l'objectif de lancer les travaux en 2023. Une consultation citoyenne était également évoquée pour avancer en toute transparence et avec la participation des premiers concernés. Le nouveau parc de la Bouverie semble donc maintenant sur de bons rails.