Contacté par plusieurs riverains, le gestionnaire de réseau de distribution, Ores, a immédiatement envoyé une équipe sur place. Les ouvriers s'occupent actuellement de trouver une solution au plus vite sur le réseau. Selon Ores, l'électricité devrait revenir aux alentours de l'heure de midi. En fonction l'ampleur du problème, le gestionnaire modifiera l'heure prévue sur son site internet. Les habitants devront donc prendre leur mal en patience durant la prochaine heure.

Elle a pris de court les habitants des communes de Quiévrain et d'Hensies. Une coupure de courant touche les deux entités depuis plus d'une demi-heure. Plus précisément, en plus d'Hensies et de Quiévrain, les villages de Baisieux et de Montroeul-sur-Haine sont également privés d'électricité.