Les séniors de la commune de Quiévrain vont pouvoir mettre à jour leurs connaissances du code de la route. Le Plan de Cohésion Sociale, en collaboration avec la commune et le service Séniors, va en effet mettre en place des séances de remise à niveau pour les aînés détenteurs d’un permis de conduire. L’occasion également de mettre fin aux clichés et de leur permettre de sortir de chez eux.

Les règles du code de la route ne cessent d’évoluer. Trottinettes électriques, normes CO2 ou encore bornes de recharge n’existaient pas lors de l’obtention du permis de conduire des séniors. Une petite mise à jour était donc la bienvenue. "Nous mettons en place des actions pour insérer les séniors dans la société afin qu’ils ne se sentent pas seuls", indique le Plan de Cohésion Sociale. "Dans ce cadre là, nous avons décidé de mettre en place des remises à niveau de leurs connaissances du code de la route qui seront principalement axées sur la théorie."

En plus de pouvoir se remettre à niveau, ces séances permettront aux séniors de sortir de chez eux. "Une certaine psychose s’est installée depuis le début de la crise sanitaire. Nous voulions néanmoins montrer aux séniors que l’on pense à eux et qu’ils ont leur place dans la société. Ces séances de remise à niveau interviendront donc en ce sens et permettront également de briser les clichés qui font croire que les personnes âgées rouleraient moins bien que les autres usagers", poursuit le Plan de Cohésion Sociale.

D’autres actions seront mises en place au cours de l’année afin de permettre aux séniors de reprendre des activités. Un club leur permet d'ailleurs de se rencontrer et rompre l’isolement. Pour s’inscrire à ces séances de remise à niveau, les séniors détenteurs d’un permis de conduire peuvent prendre contact avec Jamila Henni du Plan de Cohésion Sociale par mail à l’adresse : cohesion.sociale@quievrain.be ou par téléphone au 065/458.997.