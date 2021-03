Les incivilités liées à la pollution sont encore fréquentes et ont un impact négatif indéniable sur l’écosystème. Heureusement, de plus en plus de collectivités et d’associations œuvrent afin de ramasser les déchets et de sensibiliser les citoyens. La société de pêche "Les Jonquilles" à Honnelles a d’ailleurs organisé, le week-end du 13 mars, une grande collecte des immondices présents aux abords du ruisseau "La Grande Honnelles".

Toutes sortes de déchets jonchaient les abords du ruisseau honnellois. Des traditionnelles canettes aux langes pour bébé en passant par un vélo et même un instrument à cordes, tout a été ramassé et jeté aux endroits adéquats.

La commune d’Honnelles a bien entendu loué les efforts du groupe de pêche dont le travail n’a pas été de tout repos. "On remercie évidemment la société de pêche 'Les Jonquilles' et ses membres pour le nettoyage réalisé aux abords de la Grande Honnelles", annonce-t-elle. "On rappelle qu’un Recyparc est à disposition des citoyens tout comme de nombreuses poubelles disposées dans l’ensemble de la commune."

La société de pêche n’est d’ailleurs pas la seule à s’occuper de la propreté au sein de la commune d’Honnelles. Les ambassadeurs de la propreté sillonnent également les rues de la commune tout au long de l’année. Il est toujours bon de rappeler que ces groupes de citoyens courageux auraient moins d’efforts à faire si les incivilités diminuaient voire même disparaissaient.