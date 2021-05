Ce mardi, la Belgique est placée sous alerte jaune. Des rafales de vent allant de 70 à 80 km/h étaient attendues, avec des pointes à 90km/h localement. Des vents moyens de 9 Beaufort ont été mesurés mardi matin sur le poteau Westhinder en mer du Nord, a tweeté le météorologue David Dehenauw. La Belgique est donc bien touchée par une tempête, mais qui ne portera pas de nom puisque le code orange n’a pas été activé.

La bonne nouvelle, c’est que la région de Mons-Borinage semble peu impactée par la tempête. En effet, les interventions des pompiers sont essentiellement sur des dégâts mineurs, comme des branches sur la route et quelques arbres tombés. À Hornu, le panneau de l'hypermarché Cora a cédé sous force du vent. La circulation a été arrêtée, le temps d'enlever l'objet. Aucun blessé n'est heureusement à déplorer. Les services l’assurent : la situation est sous contrôle.

© M.Da.

© M.Da.

Le numéro 1722 avait tout de même été activé par le SPF Intérieur, pour désengorger les centrales d’urgence 112. Les cas les plus urgents restent ainsi prioritaires. Certaines autorités ont préféré éviter tous accidents, en fermant notamment les parcs et les cimetières. La Ville de Mons a notamment interdit l’accès à ces différents espaces : le parc du Beffroi, du Waux-Hall, de Jemappes, le parc Bonaert et le parc d’Obourg. Le cimetière de Mons est lui aussi fermé pour la journée. Des contrôles de sécurité seront eux effectués ce mercredi, avant de prévoir la réouverture des lieux.

La vigilance est de mise !