La mobilisation pour les Ukrainiens se poursuit à Dour où les premiers réfugiés sont déjà arrivés. Une fois sur place, le travail des autorités communales et des volontaires reste important. Il faut en effet tenter de les intégrer au mieux tout en proposant aux plus jeunes de poursuivre leur scolarisation. Des cours de français de base sont rapidement donnés sous l’initiative d’une habitante ayant des connaissances de la langue russe. Pour le reste, les demandes sont traitées au cas par cas.

Depuis lundi, les arrivées de réfugiés se multiplient et devraient se poursuivre dans les prochains jours. "Après l’arrivée de la première famille ukrainienne, nous sommes entrés en contact avec l’institut de la Sainte-Union à Dour pour accueillir la jeune fille de 15 ans", indique Vincent Loiseau, échevin de l’Enseignement à Dour. "Nous nous occupons de remplir une série de démarches nécessaires pour pouvoir l’intégrer dans l’établissement."

"Elle devrait rentrer à l’école dès lundi", ajoute Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "Cette après-midi, des cours de français ont été dispensés pour un petit groupe de cinq personnes." Bien que les places ne manquent pas dans les établissements scolaires, les demandes doivent être traitées au cas par cas en fonction des compétences et de la volonté des Ukrainiens qui arrivent à Dour.

"Une Ukrainienne nous a exprimé sa volonté de terminer ses études en Belgique afin d’obtenir le Master qu’elle était sur le point de terminer dans son pays. Elle parle parfaitement l’anglais mais pas le français. Il faut donc voir ce qu’il peut être fait avec l’UMons afin de déterminer si sa volonté pourra être respectée ou pas", poursuit Carlo Di Antonio.

D’autres demandes devraient encore survenir au fur et à mesure des arrivées de nouvelles familles ukrainiennes. La commune tentera de faire de son mieux pour y subvenir et tentera de leur inculquer quelques notions de français par l’intermédiaire de l’habitante volontaire. Une chose est sûre, le travail ne manquera pas ces prochains jours à Dour qui tentera, une fois de plus, de venir en aide aux réfugiés ukrainiens de la meilleure des manières possibles.