Les actions de propreté se multiplient à Honnelles. Après avoir mis en place des initiatives ciblées la semaine passée, la commune a décidé d’aller encore plus loin en répondant à l’appel de Be Wapp permettant l’organisation d’un "Marathon de la Propreté" qui se déroulera toute la semaine. Ce marathon, organisé en étroite collaboration avec la zone de police des Hauts-Pays, visera à cibler les dépôts clandestins. Des patrouilles "propreté/sensibilisation/répression" sillonneront l’ensemble du territoire communal en ce sens.

La commune de Honnelles met la propreté de son territoire au centre de ses priorités depuis 2020 où un Plan local de Propreté avait été mis en place. Elle mène, dès lors, de nombreuses actions en ce sens. "Notre Plan local de Propreté permet la mise en place du grand nettoyage de printemps/automne, d’ambassadeurs de propreté, de caméras de surveillance ainsi que de référents propreté", indique Pascale Homerin, échevine de la transition écologique de Honnelles. "Nous avons décidé d’aller encore plus loin en répondant à l’appel de Be Wapp permettant l’organisation d’un "Marathon de la Propreté". Il se déroulera toute la semaine et est organisé en étroite collaboration avec la zone de police des Hauts-Pays."

Plusieurs équipes de propreté sillonneront donc l’entité de Honnelles afin de cibler les dépôts sauvages. "Des opérations policières vont cibler les dépôts clandestins. Des patrouilles "propreté/sensibilisation/répression" sillonneront également l’ensemble du territoire communal en ce sens", poursuit Pascale Homerin. "La surveillance par caméras sera renforcée aux endroits problématiques. Des actions seront également menées à la sortie des écoles afin de sensibiliser les parents. Des cendriers de poche leur seront d'ailleurs offerts pour éviter le dépôts au sol de leurs mégots de cigarette."

Toutes les forces vives de la commune seront donc sur le pont tout au long de cette semaine. Le service environnement, les ouvriers communaux, la police, les membres de la Commission "Ruralité, agriculture, environnement", les référents propreté et les ambassadeurs de propreté seront tous concernés. En clôture du marathon, un stand du Plan Local de Propreté et de la section "Environnement" de la Police des Hauts Pays sera mis en place au complexe sportif "La Roquette" le samedi 27 à l’occasion de la journée de l’arbre.

L’administration communale de Honnelles espère que "ces opérations "coups de poing" sensibiliseront le grand public à la propreté et au respect de l’environnement".