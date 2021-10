C’est une bonne nouvelle pour les habitants de la région. Sur proposition de la ministre wallonne de la nature, Céline Tellier (Ecolo), le gouvernement wallon a chargé la SPAQuE de réaliser des contrôles relatifs à plusieurs pollutions au sein des masses d’eau souterraine. Chez nous, le zoning de Tertre est concerné par cette mission qui s’étalera sur un an et qui vise à mieux cibler l’origine de pollutions historiques ou complexes.

Une fois les résultats connus, elle permettra de préparer, lors d’une phase ultérieure, des actions de dépollution ou d’autres interventions destinées à protéger l’environnement. Au sein du zoning de Tertre, le travail ne devrait pas manquer. Une très vaste pollution dans l’eau souterraine de deux masses d’eau a en effet été générée historiquement par la cockerie Carcoke et les diverses entreprises carbochimiques qui s’y sont implantées.

"La pollution dans les nappes aquifères est due à un mélange de plusieurs sources, ce qui rend complexe les travaux d’assainissement prévus", précise-t-on du côté du cabinet de la ministre compétente. "Les forages et les analyses complémentaires permettront d’évaluer les risques et de définir les mesures correctives à prendre." Pour la ministre, ce travail est primordial en vue d’agir concrètement pour arrêter la dégradation de l’environnement et mieux protéger la population.

Plusieurs sites sont concernés par ce travail d’enquête et un budget total de 250 000 euros y sera consacré, dont une partie importante pour le zoning de Tertre. Le contrôle d’enquête se fera quant à lui en cinq étapes successives. La première consistera à compiler toutes les données déjà acquises autour du zoning de Tertre, notamment par les experts qui ont travaillé pour les entreprises de ce dernier, notamment pour la SPAQuE, et en collaboration avec l’IDEA qui a déjà effectué une grande partie de ce travail.

Il faudra alors implanter des piézomètres complémentaires, en aval hydrogéologique du zoning, notamment entre ce dernier et les anciens puits de la VMW pour mieux comprendre le mécanisme de dispersion historique ou actuel des polluants vers le centre du bassin de la Haine. La troisième étape permettra d’échantillonner l’ensemble des points de contrôle disponibles en se coordonnant avec les campagnes d’échantillonnage à charge des différents exploitants du zoning.

Enfin, il faudra interpréter et cartographier les résultats pour évaluer les risques et définir les mesures à prendre pour les éliminer ou les gérer. Un travail de longue haleine, pourtant bien nécessaire compte tenu de la situation.