La mobilisation en faveur des réfugiés ukrainiens continue de prendre forme à Dour. Après avoir mis en place de nombreux points de collecte à travers l’entité, c’est au tour des écoles fondamentales du primaire de se mobiliser. Des collectes de dons destinés aux enfants y seront organisées.

"Les informations précises de ces collectes seront communiquées aux parents dès la rentrée de ce lundi", indique Vincent Loiseau, échevin de l’Enseignement à Dour. "Nos écoles primaires fondamentales organiseront une collecte d’articles destinés aux enfants ukrainiens en complémentarité avec ce qui est déjà organisé sur la commune. Langes, articles de puériculture et lait seront notamment collectés. Je tiens à remercier les directions et équipes pédagogiques des écoles primaires communales pour leur implication."

Parallèlement à cette nouvelle initiative douroise, les collectes de médicaments, traitement de plaies et d’autres fournitures médicales se poursuivent dans plusieurs pharmacies douroises ainsi que dans d’autres points de collecte. A Elouges, Christine Greco-Druart se charge de récolter les dons à la rue de la Tournelle les mardis et vendredis de 17 à 19 h 30, les jeudis de 16 à 19 h 30 et le week-end de 10 h à midi. A la salle de l’Harmonie à Wihéries, Corinne Tonin et Marcel de Raijmaker se relaient pour collecter les dons les lundis, mercredis et vendredis de 13 à 17 h, les mardis et jeudis de 10 h 30 à 17 h et les samedis de 10 à 13 h.

A Dour centre, il est possible de déposer ses dons pendant la semaine de 9 à 13 h à la rue Général Leman, derrière le parking du restaurant La Table d’Auguste. Il est également possible de les déposer chez Giulio Pompilii pendant les heures d’ouverture de son magasin. D’autres initiatives indépendantes de la commune sont également organisées un peu partout dans la région.

Un premier transport sera organisé ce samedi vers le point officiel mis en place par l’Ukraine pour l’aide humanitaire et médicale à Bruxelles au Hall Expo. D’autres suivront dans le courant du mois de mars.