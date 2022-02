Ils ont pu réaliser des affiches didactiques après avoir lu l’un des 50 livres mis à leur disposition par le Parc naturel des Hauts-Pays et la bibliothèque de Dour.

La préservation de la nature et de l’environnement fait partie des missions principales du Parc naturel des Hauts-Pays. Afin de sensibiliser les habitants dès le plus jeune âge, 50 livres jeunesse ont été mis à la disposition des élèves des écoles primaires de Angre, Roisin ainsi que celles du Quesnoy et Libiez à Colfontaine par la bibliothèque de Dour. Ils ont ensuite pu réaliser une affiche didactique en lien avec le livre découvert.

Depuis octobre 2020 maintenant, le Parc naturel des Hauts-Pays met à la disposition des élèves d’écoles communales, 50 livres afin de les sensibiliser sur la nature et l’environnement. Grâce à cette initiative, mise en place en collaboration avec la bibliothèque de Dour, les enfants de cinquième et sixième primaire ont l’occasion de participer au concours lancé par le Parc naturel des Hauts-Pays.

"Après avoir emprunté un livre, chaque élève a réalisé une affiche didactique relative à ce dernier. Elle devait comprendre un dessin qui résumait le livre avec un slogan accrocheur", indique le Parc naturel des Hauts-Pays. "Les affiches ont été examinées par les membres de notre jury afin de récompenser les élèves ayant réalisé les posters les plus convaincants. Les prix octroyés aux vainqueurs n’étaient autre qu’une gourde à l’effigie du Parc naturel des Hauts-Pays."

Les objectifs d’une telle initiative sont multiples. "Cette action permet d’éduquer et sensibiliser les jeunes au respect de la nature et de l’environnement. Ils peuvent également développer leur création artistique et leur esprit de synthèse tout en leur donnant goût à la lecture. Nous avons également pu promouvoir les comportements écoresponsables auprès des élèves", conclut le Parc naturel des Hauts-Pays.

Au total, ce sont plus de 150 élèves qui ont pu participer à ce concours depuis sa mise en place en octobre 2020.