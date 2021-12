Ventes de galettes, réalisation de décorations de Noël et bien d’autres autres projets seront mis en place pour la bonne cause.

Comme chaque année, l’action Viva For Life va prendre place sur la Grand-Place de Tournai. Pour l’occasion, de nombreuses actions sont mises en place à travers tout le pays pour soutenir la bonne cause. Le Centre Scolaire Don Bosco de Quiévrain et Ghlin a décidé de participer, à son échelle, à cet élan de générosité annuel. Vente de galettes et confection de boules de Noël sont notamment au programme du centre scolaire du 22 novembre au 20 décembre.

Alors qu’Angèle, Amir ou encore Mustii feront le déplacement sur la Grand-Place de Tournai, le Centre Scolaire Don Bosco de Quiévrain et Ghlin a aussi voulu participer à cette récolte de fonds en faveur de la lutte contre la pauvreté infantile. "Du 22 novembre au 20 décembre, le Centre Scolaire Don Bosco de Quiévrain et Ghlin participera à l’opération Viva For Life", indique le Centre Scolaire Don Bosco. "Viva For Life est un événement caritatif belge qui permet la récolte de fonds destinés à la lutte contre la pauvreté infantile en Belgique. Vente de galettes ou encore réalisation de décorations de Noël seront au programme de notre participation à l’événement."

Les élèves et enseignants du centre scolaire n’ont pas tardé à s’impliquer pour Viva For Life. "Les élèves du Centre Scolaire Don Bosco réalisent et vendent des boules de Noël "rennes" pour soutenir l’opération", poursuit le Centre Scolaire Don Bosco. "Les plus grandes sont vendues au prix de deux euros et les petites à 1,50 euros. Nous en appelons désormais à votre générosité."

Le Centre Scolaire Don Bosco ne s’arrêtera pas là puisque des actions sont prévues jusqu’au 20 décembre prochain. L’ensemble des informations sur les projets mis en place en faveur de l’opération Viva For Life sont à retrouver sur la page Facebook du Centre Scolaire Don Bosco.