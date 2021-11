Les dernières annonces du Codeco ont engendré des annulations en chaîne. C’est désormais à la commune de Quiévrain d’annoncer à ses citoyens que ses féeries de Noël prévues les 17, 18 et 19 décembre sont annulées. La commune a pris cette décision afin de faire courir le moins de risque de contamination possible à ses concitoyens.

Les nouvelles mesures sanitaires ont donc eu raison des féeries de Noël de Quiévrain. "Suite aux nouvelles mesures annoncées par les autorités fédérales et régionales, il est impossible d’assumer la mise en œuvre des mesures sanitaires plus restrictives pour un événement qui regroupe un grand nombre de personnes à des endroits différents et totalement ouverts dans le centre-ville", indique Frédéric Depont, premier échevin de Quiévrain. "Un tel événement, basé sur la convivialité et le partage, ne peut malheureusement pas s’adapter à de telles restrictions. Il est bien entendu hors de question pour la Commune de Quiévrain de faire courir le moindre risque aux citoyens."

La décision n’a pas été facile à prendre pour les différents organisateurs qui avaient déjà consacrés beaucoup d’énergie aux préparatifs. "Les services communaux, les pompiers de Quiévrain et les commerçants ont déjà consacré beaucoup d’énergie à la préparation de ces féeries, nous avons donc pris cette décision un peu à contrecœur", poursuit Frédéric Depont. "Le collège communal est également conscient que cette annulation va entraîner une lourde déception pour de nombreux Quiévrainois qui se faisaient déjà une fête de se retrouver pour partager un moment de convivialité."

D’autres événements prévus dans le courant du mois de décembre sont également annulés. "La fête de la Jeunesse du 4 décembre et le voyage des seniors au marché de Noël de Bruges du 11 décembre sont également annulés. Nous devons respecter, ensemble, les gestes barrières et mettre tout en œuvre pour que nous puissions, au moins, passer les fêtes de fin d’année en famille", conclut Frédéric Depont.

Il faudra donc attendre une année de plus avant de pouvoir profiter des féeries de Noël de Quiévrain.