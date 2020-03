Le programmateur du Dour Festival, Alexandre Stevens, est à la base de cet outil créateur de playlists.

L’attente insoutenable entre deux festivals va désormais paraître moins longue. En effet, un tout nouvel outil créera des playlists composées de chansons provenant de plus de 300 festivals du monde entier. Ce n’est autre que Alexandre Stevens, programmateur du Dour Festival notamment, qui est à la base de cet outil.

"Etant un grand fan de musique, je me renseigne souvent sur les programmations des festivals du monde entier" confie Alexandre Stevens. "Grâce à cela, je me suis constitué une base de données assez importante. J’ai décidé de la partager avec d’autres mélomanes par l’intermédiaire de cet outil. Les playlists créées permettront entre autres de découvrir de nombreux artistes parfois méconnus".

Les festivals de la région sont évidemment bien représentés dans l’outil mais ils ne sont pas seuls. 300 festivals du monde entier sont disponibles. Il y en aura aussi pour tous les goûts, pop, rock, rap, métal, … Tout est mis en œuvre pour que tous les utilisateurs trouvent leur bonheur.

Pour avoir accès à cet outil il suffit de se rendre sur https://festivalplaylist.io/ et d’y sélectionner un festival. Une fois le choix validé, il faudra connecter son compte Spotify depuis l’outil. Ce dernier pourra ainsi créer une playlist à partir des goûts musicaux de l’utilisateur. Il ne restera plus qu’à écouter et profiter de ces playlists, mises à jour toutes les semaines.