Les organisateurs ont pris la décision ce mercredi.

C'était évidemment dans l'air depuis quelques jours. Il ne manquait plus qu'une décision officielle. Elle est tombée ce mercredi après-midi après une concertation entre les autorités communales de Colfontaine, le comité du Tour de Wasmes et les organisateurs de la procession : les festivités de la Pucelette de Wasmes sont annulées.

Les événements, qui devaient se dérouler le lundi de la Pentecôte ainsi que le lendemain (1er et 2 juin), doivent passer à la trappe à cause de la situation exceptionnelle que représente la crise sanitaire du Covid-19. La Pucelette est traditionnellement l'un des plus grands rendez-vous folkloriques du Borinage, au même titre que l'Ascension de Saint-Ghislain qui devrait également annoncer son annulation très prochainement.