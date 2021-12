Les mesures sanitaires obligent de nombreux événements à s’adapter. C’est le cas également de Dour en fêtes dont les festivités prévues à l’intérieur sont finalement déplacées sous le chapiteau chauffé. La patinoire se tiendra bel et bien sur la Grand Place de Dour, en face de l’hôtel de ville. Le port du masque et le Covid Safe Ticket seront imposés lors de l’accès au chapiteau ainsi que pour participer aux différentes parades prévues pour l’occasion.

Les nouvelles règles sanitaires en vigueur n’ont donc pas eu raison de Dour en fêtes. L’événement doit tout de même s’adapter à ces dernières. "Les événements prévus à l’intérieur ont été déplacés sous chapiteau chauffé. Le CST ainsi que le port du masque seront obligatoires dès six ans", annonce Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "Le marché de Noël du Belvédère aura lieu à partir du 10 décembre sous le chapiteau chauffé. Il prendra place les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 11 h à 23 h. Celui prévu au Centre Culturel les 11 et 12 décembre aura également lieu sous le chapiteau de la Grand Place aux heures prévues initialement."

D’autres festivités viendront compléter le programme de fêtes, c’est le cas de la patinoire de 70 m2 qui se tiendra en face de l’hôtel de ville. Elle ouvrira ses portes le vendredi 10 décembre à 16 h et sera accessible jusqu’au 9 janvier inclus. "La Grotte", un bar éphémère inédit sera à découvrir sous les escaliers de l’hôtel de ville aux même jours et heures que cette dernière.

Des parades seront également organisées entre la Place Verte et la Grand Place le vendredi 10 et samedi 11 décembre dès 19 h. Une autre se tiendra autour de la Grand Place le dimanche 12 décembre. Le CST et le port du masque seront obligatoires dès six ans. Un week-end sous chapiteau aura lieu sur le site du Belvédère. Un marché de terroir spécial Noël se tiendra le vendredi 17 décembre. S’en suivra un goûter solidaire et durable le samedi et dimanche.

Le programme complet est disponible sur le site de la commune de Dour : www.communedour.be.

Certains étudiants auront la possibilité de travailler dans le cadre de Dour en fête. Pour ce faire, ils devront être âgés d’au moins 16 ans et être disponibles le vendredi 10 décembre de 17 à 21 h. Les candidatures peuvent être envoyées par mail à l’adresse : melissa.henniquiau@communedour.be. Il est également possible de contacter le 0478/79.58.31 pour avoir plus d’informations sur le job.