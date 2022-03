Les activités pour les seniors et les jeunes se multiplient à Honnelles depuis le début d’année 2022. A l’occasion des fêtes de Pâques, ce sera au tour des enfants d’être mis à l’honneur dans l’entité par l’intermédiaire d’une grande chasse aux œufs, organisée à Montignies-sur-Roc. Ils pourront se rendre sur la place Masson avec leur panier à 9 et 10 h.

Après avoir dû réduire ses activités et sorties culturelles en 2021 à cause de la crise sanitaire, la commune de Honnelles n’a donc pas tardé avant de remettre le couvert pour cette nouvelle année. La prochaine à prendre place sera une grande chasse aux œufs sur la place Masson de Montignies-sur-Roc.

"Les enfants honnellois ou étant à l’école à Honnelles, âgés de deux à 12 ans, pourront se rendre sur la place Masson pour célébrer les fêtes de Pâques", indique la commune de Honnelles. "Deux plages horaires leur seront consacrées pour venir récolter les œufs en chocolat, l’une à 9 h et l’autre à 10 h."

Pour pouvoir y participer, une inscription devra être prise avant le 25 mars via le site internet de la commune. De plus amples informations sont également disponibles via le service des affaires sociales de cette dernière.