Longtemps contraints de rester confinés, les forains ont récemment retrouvé les champs de foire. Si la reprise des activités ne compensera pas les pertes subies, les forains profitent de cette bouffée d’oxygène, tout en parvenant pas à effacer certaines craintes. Dans l’entité de Colfontaine, les attractions étaient encore présentes ce lundi. Forains et public entendent donc en profiter jusqu’à la dernière minute.

"On a accueilli énormément de monde, on sent que tout le monde a besoin de changer d’air", explique Carmen François, porte-parole des Fêtes Foraines du Borinage. "Le public nous fait confiance et sait que l’on a tout intérêt à ce que tout se passe bien, au risque d’être à nouveau privés des foires alors que nous sommes de petits indépendants. Mais la situation reste compliquée, de nombreuses festivités sont encore annulées."

Ces décisions d’annulation se répercutent inévitablement sur le monde forain. "Le week-end du 15 août, j’aurais dû être du côté de Cerfontaine. Mais tout a été annulé. D’autres forains se sont retrouvés dans le même cas. Nous avons heureusement pu sauver notre week-end grâce à l’administration communale de Colfontaine, qui a accepté que l’on s’installe sur la place de Wasmes à partir du 7 août dernier et jusqu’à ce lundi."

L’accueil réservé par l’administration à ces professionnels du divertissement aura au moins permis de réchauffer les cœurs. "Ils ont pris en charge la venue de mascottes, à savoir Mickey et Minnie et Lilo et Stitch, ainsi qu’un feu d’artifice. On sentait l’envie de faire plaisir à la population, et nous en avons de ce fait profiter. Nous nous sommes sentis soutenus, ce qui n’est pas toujours le cas ailleurs. Nous craignons d’ailleurs les prochaines semaines, les prochains mois."

La peur d’être à nouveau écarté des champs de foire est tenace. "Nous avions l’impression d’enfin voir le bout du tunnel. Aujourd’hui, nous n’en sommes plus si sûrs. Les chiffres semblent remonter et c’est tout juste si l’on n’est pas tenus pour responsable par certains. On doit continuer à avancer, à planifier nos venues sur les festivités mais on a l’impression d’avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Nous ne sommes pas persuadés que la fin d’année se déroulera sans encombre…"

La présence de variant fait en effet craindre le pire, alors que les assouplissements sanitaires sont nombreux.