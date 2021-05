Ce samedi, dans le cadre du plan plein air, les parcs d’attraction rouvriront leurs portes et accueilleront à nouveau les visiteurs. Une mesure qui ravit évidemment le secteur, mais qui laisse les forains particulièrement amers. Ceux-ci estiment être laissés sur le carreau et dénoncent "la discrimination" pratiquée par le gouvernement fédéral à leur encontre.

"Quelle différence y a-t-il entre s’installer dans une attraction dans une parc ou sur une foire ? De s’installer dans des tasses qui tournent ou sur un carrousel ? Quels dangers peut représenter une pêche aux canards ?" questionne Carmen François, porte-parole des Fêtes Foraines du Borinage. "Aujourd’hui, on ne parvient plus à comprendre le pourquoi du comment, on en a vraiment ras-le-bol."