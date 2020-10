La relève est assurée, ou presque ! Ce mercredi, des policiers souhaitant devenir agent motocycliste sillonnaient le territoire de la zone de police boraine afin de mener des contrôles avec interception. Accompagnés par l’inspecteur Bertrand Caroy, responsable du service circulation, de son collègue Alain et de sept membres du service circulation routière, les dix élèves ont traqué les vitesses excessives et les conduites inadaptées.

Entre 9 heures et 13 heures, ils ont sévi en divers points de l’entité et procédé au contrôle de 39 véhicules, de deux cyclomoteurs et de 15 camions. À l’issue de ces contrôles, ce sont 8 PV de roulage, un PV pour défaut d’assurance ayant entrainé la saisie du véhicule et un PV d’immobilisation pour non-respect de la législation relative au permis de conduire, avec enlèvement du véhicule, qui ont été dressés.

Sept perceptions immédiates ont également été enregistrées. Enfin, un cyclomoteur a été saisi pour non-respect des limitations de vitesse et des prescriptions technique et deux usagers ayant commis un excès de vitesse ont été interceptés par les motards en formation. Ceux-ci suivent actuellement une formation de 150 heures qui mélange théorie et pratique. Ce mercredi, c’est donc sur le terrain que cette formation s’est poursuivie.