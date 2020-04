La diffusion de la première vidéo est prévue ce vendredi.

Les Honnellois ont-ils du talent ? Probablement. Ils vont en tout cas tenter de le prouver dans les prochaines semaines via un festival virtuel organisé par la commune en ces temps difficiles de confinement. Le principe est simple : plusieurs artistes se filmeront en direct sur les réseaux sociaux et se succéderont avec une fréquence d'une ou deux prestations par semaine.

Pour mettre sur pied cette initiative baptisée Honnelles a un incroyable talent, en référence évidemment aux célèbres émissions, un appel aux artistes a été lancé la semaine dernière. Jusqu'à présent, deux artistes ont confirmé leur participation. "L'artiste qui fera le premier live est un batteur/guitariste", explique Matthieu Lemiez, bourgmestre de Honnelles. "La semaine prochaine, ce sont deux autres artistes qui enchaîneront."

Mais d'autres suivront également. "Une dizaine de personnes ont déjà demandé des renseignements et semblaient intéressées donc nous espérons que le programme grossira. Nous devrions notamment avoir un DJ et un artiste de cirque. L'objectif est de proposer quelque chose d'éclectique."

Ici, pas de prix ou de récompense, si ce n'est celle d'avoir proposé une heure d'évasion et de sourires aux autres citoyens. "C'est une manière de montrer sa solidarité avec les Honnellois en apportant un moment de plaisir et de détente. Pour les artistes, l'objectif est de se faire plaisir et de faire plaisir."

La première prestation est prévue ce vendredi en début de soirée, "à l'heure de l'apéro", via la page Facebook de la commune de Honnelles. Une communication sera faite prochainement afin de préciser l'heure exacte et le nom de l'artiste.