Rédiger son CV et sa lettre de motivation sera bientôt un jeu d’enfant à Honnelles. La commune va en effet mettre en place des ateliers d’aide à la rédaction des CV et lettre de motivation des Honnellois. Cela leur permettra de se démarquer lors de futurs entretiens d’embauche et de faciliter leur insertion dans le monde du travail. Cette initiative, totalement gratuite, sera organisée les 9, 10, 15, 16 et 17 décembre prochains au sein de la commune de Honnelles située à la rue Grande, 1.

Cette initiative a pu être mise en place grâce au Plan de Cohésion Sociale de Honnelles et au soutien de l’asbl Transvia (Centre d’insertion socioprofessionnelle agréé par la Région wallonne). Cette dernière a été créée en 1986 afin d’établir le lien entre l’enseignement de plein exercice et le monde de l’emploi. Pour ce faire, elle préparait les jeunes à être autonome face à leur recherche d’emploi. Elle est désormais orientée vers toutes personnes en recherche d’un job.

Ces formations à la rédaction de CV et de lettre de motivation ont donc pour but de permettre aux participants de rejoindre le monde du travail et de s’y acclimater au mieux grâce à des conseils simples mais pratiques.

L’initiative sera totalement gratuite pour les participants. Certaines conditions sont tout de même à respecter. "Les ateliers d’aide à la rédaction de CV et lettre de motivation sont réservés aux Honnellois de plus de 18 ans résidant dans l’entité", indique la commune de Honnelles. "L’inscription est gratuite mais obligatoire auprès d’Annabelle Fiévet, chef de projet du Plan de Cohésion Sociale. Elle est joignable au 0471/54.78.46. ou par mail à l’adresse : annabelle.fievet@honnelles.be."