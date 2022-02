Le Centre Culturel de Dour va passer du rire à la magie le deux avril prochain. Après avoir accueilli le premier Doux Rire Festival ce week-end, ce sera au tour de la huitième édition du gala dourois de la magie "Magica Dour" d’y prendre ses quartiers. Après l’annulation de l’événement en mars 2020, en raison de la crise sanitaire, il pourra bel et bien avoir lieu cette année. Au programme de l’événement : conférences, marchés magiques et spectacles.

Pour cette huitième édition de Magica Dour, des magiciens du monde entier se rendront à Dour pour offrir un show mémorable. Après avoir vu l’événement annulé en mars 2020 en raison de la pandémie, il pourra finalement avoir lieu deux ans plus tard. "Des magiciens et magiciennes des quatre coins du monde se donneront rendez-vous le deux avril prochain au centre culturel de Dour", indique Festi’Oli de la team fête et magie. "Cette huitième édition promet d’être aussi mémorable que les autres grâce aux personnes formidables qui y prendront part."

Le parrain de Magica Dour, Boris Wild, sera bien entendu de la partie. Il donnera d’ailleurs sa toute nouvelle conférence "Variations" de 16 à 18 h. Il sera précédé par deux autres conférences, celle de Mickaël Chatelain de 10 h à midi et celle d’Arthur Tivoli de 13 à 15 h. Le gala de magie viendra compléter cette journée magique dès 19 h 30.

Pour accompagner ces trois magiciens d’exception, Magica Dour pourra compter sur la présence de Roberto Hola, Olivier Maricoux, Olivier Lecomte et Tiffany Allen, originaire des Etats-Unis, qui proposeront des spectacles et marchés magiques uniques en leur genre. Les enfants seront également mis à l’honneur au travers de la Team fête et magie junior.

Les infos et réservations sont d’ores et déjà disponibles auprès du centre culturel de Dour par téléphone au 065/761.847 ou par mail à l’adresse : info@centrecultureldedour.be. Des préventes pour le gala de la magie sont disponibles au prix de douze euros en prévente et huit pour les moins de 12 ans. Des places seront également en vente sur place à 15 euros. Les conférences seront quant à elles au prix de 25 euros pour une, 40 euros pour deux et 60 euros pour la totalité.