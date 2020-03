Le confinement est renforcé, plus question donc d'aller chercher ses produits sur le marché.

Ils avaient été maintenus dans un premier temps, avec quelques mesures particulières. Ils sont désormais suspendus. Jusqu’au 5 avril prochain, la commune de Boussu ne permettra plus l’organisation des marchés hebdomadaires. La mesure sera d’application jusqu’au 5 avril prochain au moins, mais l’on sait qu’elle pourrait être prolongée si la situation devait l’imposer.

À Boussu ou encore à Quaregnon, le rendez-vous était resté incontournable pour certains citoyens, habitués à venir chercher leurs fruits, leurs légumes, leur viande auprès de leurs producteurs. Il faudra désormais trouver des alternatives afin de respecter les décisions du gouvernement fédéral, annoncées ce mardi soir et destinées à renforcer le confinement de la population.

L’annulation des marchés de la région est évidemment logique dans un contexte aussi particulier où chacun doit faire des efforts afin d’endiguer la propagation du virus. Dans un premier temps, les marchés de Boussu et d’Hornu avaient été maintenus, ce qui avait suscité l’incompréhension d’une franche de la population.

La commune avait cependant pris quelques dispositions, à savoir que l’espace entre les clients et les clients et commerçants devait être d’au minimum 1,5 mètre. Une distance parfois difficile à respecter ou tout simplement ignorée par certains badauds. Bref, il faudra désormais prendre patience, respecter les recommandations d’usage et ainsi espérer pouvoir revenir sur les marchés aussi rapidement que possible, une fois le virus aura pu être relégué aux rayons des mauvais souvenirs.