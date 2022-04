Plus que cinq jours à attendre avant le grand retour du Kaki Club à Dour. Le 13 avril prochain, un grand opening attend les festivaliers pour l'occasion. Les meilleurs DJs de Belgique se donneront ainsi rendez-vous le 13 avril prochain à la Machine à Feu de Dour. S’en suivra sept autres jours de concert où l’on retrouvera notamment Koba La D, SCH, PLK et Eva Queen. L’engouement ne cesse de monter à l’approche du début des festivités.

Le Kaki Club risque bien de devenir un incontournable des festivals à l’avenir. Alors que la première édition avait déjà rencontré un franc succès, la seconde s’annonce encore plus attendue. Bien qu’un retour au code orange est évoqué en Belgique, il ne concernera pas le Kaki Club qui aura lieu avant le prochain Codeco. De quoi augmenter l’engouement autour de l’événement.

Le public cible de cette deuxième édition reste les 16-35 ans qui seront ravis d’apprendre que la qualité de cette deuxième édition sera meilleure que lors de la précédente. "On sent vraiment l’engouement monter à l’approche du grand opening de ce mercredi 13 avril", indique Richard Vanderhaeghen, organisateur de l’événement. "Les meilleurs DJs de Belgique feront le déplacement jusque Dour pour l’occasion. Les autres jours seront marqués notamment par la présence de PLK, Koba La D, SCH et Eva Queen. Cette deuxième édition promet donc d’être encore plus qualitative que la première."

Le grand opening aura donc lieu le 13 avril prochain. Il sera suivi du concert de Koba La D le lendemain. La soirée latina précèdera la venue du DJ Daddy K et de PLK les 16 et 17 avril. SCH sera ensuite au rendez-vous le 22 avril. La soirée des plus de 30 ans aura lieu le 23 avril avant de terminer le festival en beauté le 24 avril prochain par le concert d’Eva Queen.

Envie d’assister aux concerts de Koba La D, PLK, SCH et Eva ? La Dernière Heure lancera prochainement un concours sur sa page Facebook afin de faire gagner quatre fois deux places VIP. Plus d’informations dans les prochains jours sur la page DH Borinage.