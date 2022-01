Il y a de la magie dans l’air ! Le 26 mars prochain, l’Espace Magnum de Colfontaine se transformera en terrain de jeu pour des magiciens et illusionnistes de renom. La salle de spectacle accueillera en effet le Grand Gala de la Magie, un spectacle unique rassemblant les meilleurs de l’illusion. À n’en pas douter, les petits comme les grands devraient en prendre plein les yeux et s’émerveiller le temps d’une soirée.

En vedette, le public retrouvera Carlos Vaquera. À la télévision comme sur les scènes internationales, Carlos Vaquera est un artiste de renommée internationale. Lauréat de plusieurs prix dont le premier prix de "Close-up Magic" à Las vegas, il a également obtenu le très convoité "Mandrake d’or", un prix remis annuellement lors du festival international de l’illusion et de la prestidigitation les Mandrakes d’Or.

Le public découvrira également Axel et Kelly. Femme sciée en deux, lévitation ou encore apparition de partenaires seront au rendez-vous. Spécialistes de la Grande Illusion et de la prestidigitation, ce duo s’est produit sur les plus grandes scènes et télévisions françaises, européennes et mondiales. Alain Mask, artiste reconnu mondialement comme spécialiste des bulles de savon, émerveillera avec sa prestation. Il a remporté, entre autres, le Grand Prix à Paris ainsi que le premier prix mondial à Lisbonne.

Emmanuel Delacroix, spécialiste du feu, enflammera la soirée par ses performances spectaculaires d’avaleur et de cracheur de feu. L’artiste international Gianni Henderson surprendra quant à lui par ces numéros de quick-change. Il s’est notamment produit sur plusieurs plateaux de télévision et scènes européennes et internationales. Il a, entre autres, remporté le deuxième prix du championnat de France.

Nestor Hato plongera le public dans le monde dynamique de l’art magique de la manipulation. Ce magicien atypique et champion de France, qui s’est, entre autres, produit sur la scène du Crazy Horse de Paris ainsi qu’au Plus Grand Cabaret du Monde, sera bien de la partie. Enfin, Gérald Le Guilloux charmera par la magie de la manipulation et l’amour des colombes. Ce dernier a obtenu plusieurs grandes distinctions dans le monde de la magie, dont la Baguette d’Or à Monte Carlo et le Grand Prix des Masters of Magic en Italie et s’est produit plusieurs fois dans l’émission le Plus Grand Cabaret du Monde.

Bref, il y aura du beau monde ! La soirée sera animée par David Alan, lui-même magicien et illusionniste. L’entracte sera animé par Miky, clown comicofantaisite. Pour assister à cette soirée, il faudra compter 25 euros (enfants et adultes). Informations et réservations : 065/ 88 74 74 - www.espace-magnum.com ou sur place : Espace Magnum, 100 Avenue du Docteur Schweitzer à 7340 Colfontaine.