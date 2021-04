Préserver la nature et la biodiversité est un enjeu majeur de la société actuelle. Depuis de nombreuses années, ces objectifs sont au cœur des projets du Parc Naturel des Hauts-Pays. Ce dernier vient d’ailleurs d’éditer une brochure afin de sensibiliser les jeunes sur les causes qui lui sont chères.

Le premier objectif, de cette brochure à destination des enfants, est de leur expliquer ce qu’est réellement un parc naturel. "Avec cette brochure, nous voulons répondre à quelques interrogations que se posent les enfants", explique le Parc Naturel des Hauts-Pays. "On leur dira en quoi consiste un parc naturel, quelles sont ses missions etc. Nous leur expliquerons également les différences qu’il y a entre un parc naturel et une réserve naturelle."

Cette nouvelle brochure permettra également de sensibiliser les enfants tout en s’amusant. "La brochure a déjà été distribuée aux classes de 3e à 6e secondaire des écoles communales d’Honnelles", poursuit le Parc Naturel des Hauts-Pays. "Elle permettra aux enfants de résoudre des énigmes, participer à des épreuves, créer leur propre "land art" etc. Toutes ces activités ont pour but de les sensibiliser à la nature tout en s’amusant."

Les brochures ont été distribuées dans les écoles communales pendant les mois de janvier et février 2021. Une version numérique est également disponible sur le site internet du Parc Naturel des Hauts-Pays : www.pnhp.be.