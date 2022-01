Georges Brassens est un chanteur bien connu en Belgique que Pauline Dupuy, une musicienne française, tente de mettre à l’honneur grâce à sa contrebasse. Récompensée par le Grand Prix de l’interprétation décerné par "Les amis de Georges" et saluée par la critique, l’artiste promet un hommage d’exception à la Roulotte Théâtrale d’Elouges le 19 février prochain.

Cette représentation sera l’occasion pour Pauline Dupuy de mettre en place son premier récital en Belgique. Sa contrebasse, créée des mains de Richard Gonon, fera ressortir toutes les émotions que l’on retrouve habituellement dans les chansons de Georges Brassens. "Pour moi, les plus grandes qualités de ma contrebasse sont la richesse et la profondeur de son timbre. Elle est très stable, ne bouge pas malgré les nombreux voyages effectués et elle a toujours quelque chose à donner. Elle est facile à jouer sur toute sa tissure donnant un son doux et rond", indique Pauline Dupuy.

La contrebasse réussit plutôt bien à l’artiste dont les critiques se veulent assez élogieuses. "Pauline Dupuy est devenue, malgré les postulants, l’une des plus grandes interprètes de Brassens. C’est simplement bouleversant", souligne Michel Kemper, critique musical. "Les chansons de Brassens, une femme et une contrebasse. Un pari audacieux relevé haut la main par une artiste étonnante. Avec talent et fraîcheur, avec respect et malice et avec féminité donnant lieu à une surprise magistrale", ajoute Karine Prost.

Pour découvrir Pauline Dupuy en Belgique, il faudra se rendre à la Roulotte Théâtrale d’Elouges le 19 février prochain à 20 h. Elle y donnera son premier récital belge. L’entrée est fixée à 12 euros sur réservation au préalable au 0478/25.95.54 ou par mail à l’adresse roulottetheatrale@gmail.com.