Il dit en avoir assez de ne pas obtenir de réponses à ses questions et exige des solutions concrètes.

Ce jeudi soir, l’administration communale de Quaregnon remettait les points sur les i alors que ces dernières semaines, de nombreux riverains se plaignaient d’odeurs nauséabondes, les empêchant d’ouvrir portes et fenêtres. Certains faisaient même état de symptômes tels que des migraines, des nausées ou encore des vomissements.

Des maux que beaucoup attribuent à la station d’épuration gérée par l’intercommunale IDEA. "La commune de Quaregnon est plus que jamais attentive aux nuisances olfactives générées par la station d’épuration de Wasmuël. Soyez assurés que nos services sont en contact régulier avec le comité technique des riverains et l’intercommunale afin de solutionner cette situation indépendante de notre volonté", peut-on lire sur la page Facebook communale.

Une situation qui pèse largement sur le bourgmestre. "Je n’ai jusqu’ici pu obtenir aucune explication par rapport à une situation qui semble échapper à beaucoup de monde", déplore Jean-Pierre Lépine (PS). "Il est temps de trouver des solutions concrètes, identifier l’origine de ces odeurs qui impactent certains concitoyens et y mettre fin. Ces odeurs sont-elles amplifiées à cause de la proximité, du sens du vent ? Beaucoup de questions sont sans réponse, et ce alors que les serres de séchage des boues sont toujours fermées."

Jean-Pierre Lépine n’entend pas baisser les bras mais ne souhaite pas non plus endosser toutes les responsabilités. "J’assume toujours celles qui sont miennes. Mais dans ce cas-ci, je suis aussi démuni que les riverains. Je ne peux agir sur une entreprise dont je n’assume pas la gestion. Ma patience s’épuise pourtant au même titre que celle des riverains. Le comité constitué en 2018 semble être prêt à aller en justice si cela s’avérait nécessaire et je ne peux que le comprendre."

En effet, il y a quelques jours, le comité se disait "prêt à se constituer partie civile et à mener une action juridique si des mesures concrètes n’étaient pas mises en œuvre de manière radicale et immédiate." Ce qui ne semble malheureusement pas encore être le cas.