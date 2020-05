L'intercommunale est obligée de rappeler certaines règles.

Après être restés fermés plusieurs semaines, tous les recyparcs de la zone Hygea ont rouvert leurs portes. Malheureusement, force est de constater que les citoyens sont extrêmement nombreux à s’y rendre, ce qui complique fortement leur gestion et provoque des embarras de circulation aux abords des différents sites.

L’intercommunale insiste : il s’agit d’une situation généralisée en Wallonie. "À peine vidangés et déposés à quai, les conteneurs sont à nouveau remplis en raison des quantités importantes de déchets qui sont actuellement apportées par les nombreux usagés des recyparcs", explique-t-elle. "Il est impossible de communiquer en temps réel la liste des conteneurs remplis dans chaque recyparc car cette situation est en constante évolution."

Les mesures de sécurité imposées par l’épidémie de Covid-19, et notamment l’obligation pour Hygea de limiter le nombre de véhicules simultanément présents par recyparc, ont également un impact sur la création de files d’attente. La seule solution est dès lors de prendre patience et de rappeler qu’il est demandé de ne se rendre au recyparc qu’en cas d’absolue nécessité.

L’intercommunale rappelle également que les règles de sécurité routière sont applicables dans la file d’attente et que les citoyens sont invités à se montrés patients et courtois. Le personnel, tenu de faire respecter les règles en vigueur, doit malheureusement faire face à des comportements inciviques et à des attitudes inappropriées. En cas de longues files, mieux vaut faire demi-tour.

À titre d'exemple, précisons qu'à plusieurs reprises, la zone de police boraine s’est rendu sur les différents sites de la région, notamment Baudour, où des embarras de circulation étaient constatés. En concertation avec la commune et la direction d’Hygea, elle a proposé un nouveau plan de circulation et la pose d’une signalisation inhérente à ces changements. Un tronçon de la rue d’Hautrage, où la vitesse sera limitée à 30 km/heure, a été mis en sens unique et la rue des Hauts Monceaux a changé de sens.