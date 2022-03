La mobilité douce a le vent en poupe dans les Hauts-Pays. Après la création de la piste cyclo-piétonne de la rue d’Offignies en 2020, l’avenue des Droit de l’Homme a Hensies en a également été équipée mais cela ne va pas s’arrêter là. La commune de Dour prévoit en effet de construire cinq autres pistes cyclos-piétonnes d’ici la fin de la mandature actuelle.

A en croire le premier bilan de la piste cyclo-piétonne de la rue d’Offignies, les habitants de la région semblent accueillir à bras ouverts les projets en faveur de la mobilité douce. "Depuis son inauguration en 2020, la piste cyclo-piétonne est empruntée quotidiennement par de nombreux cyclistes", indique Sammy Van Hoorde, échevin à la commune de Dour. Fort de ce succès, d’autres infrastructures de la sorte devraient voir le jour prochainement.

"D’autres projets seront lancés dans les mois et années à venir", poursuit Sammy Van Hoorde. "Un piste cyclable devrait être mise en place entre Sars-la-Bruyère et Marie Boulette. La rue de Moranfayt en accueillera également une. Le point est d’ailleurs déjà passé au conseil communal et devrait donc être créée prochainement. En mars, avril et mail, le Belvédère devrait lui aussi voir passer une piste cyclo-piétonne devant ses infrastructures."

Pour compléter tous ces projets, la piste cyclable de la rue Ropaix devrait être prolongée jusqu’à l’entrée du bois. Celle du chemin de Wasmes devrait s’allonger jusqu’à Marie Boulette et celle de Wihéries s’étendra jusqu’à la ferme Coolsaet et bénéficiera également d’un site propre.

La mobilité douce a donc un avenir prometteur dans les Hauts-Pays. D’autres projets complémentaires à ces pistes cyclos-piétonnes devraient également prendre place dans les communes voisines.