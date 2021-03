Le problème est loin d’être neuf et ne se limite pas à la seule commune de Lens. Mais plus que jamais, les autorités communales espèrent qu’enfin, des solutions seront trouvées afin de limiter au maximum le trafic de transit dans la petite commune rurale, traversée par les visiteurs du parc Pairi Daiza. L’augmentation constante du flux de véhicules autour du parc et les projets d’extension futurs de ce dernier constituent en effet de réels défis pour les communes environnantes.