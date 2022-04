À n’en pas douter, c’est un événement qui devrait émerveiller les plus petits… Comme les plus grands. Ces 23 et 24 avril, le village Robotix’s sera à découvrir entre 10 heures et 18 heures au Sparkoh! (anciennement le PASS) à Frameries. "Ils ont été stars de cinéma, navigateurs en haute mer, collecteurs d’atomes… Après de nombreuses années passées à explorer les quatre coins du monde et de l’univers, nos amis les robots ont décidé d’aller explorer leur passé", annonce l’équipe ded Sparkoh!

Le public sera ainsi invité à profiter d’une dernière occasion de voir s’affronter les robots des concours Robotix’s, de rencontrer les équipes et de vivre des expériences inoubliables : s’essayer à la réalité virtuelle, de piloter des drones et découvrir le drone soccer, assister à des combats de sumobots, de s’initier à la programmation peu importe l’âge ou encore de prendre part à des ateliers minecraft éducation,…

Les étudiants de la Faculté Polytechnique de l’Université de Mons seront également présents afin de présenter leur voiture éco-énergétique, conçue dans le cadre du Shell Ecolo Marathon. Bref, le programme se veut riche et varié et devrait permettre à chacun de trouver son bonheur tout en soutenant les équipes de jeunes passionnés par la robotique, ceux-ci s’affrontant une dernière fois lors de compétition de robots.

"Robotique, numérique, technologie font partie de notre quotidien et les secteurs qui y ont recours cherchent constamment de nouveaux talents. Durant ce week-end, le public découvrira ces domaines de façon amusante en participant aux nombreuses activités proposées par nos partenaires", ajoute encore l’équipe de Sparkoh!

Les différents partenaires profiteront d’un stand afin de proposer une expérience aussi ludique qu’instructive. En pratique, l’événement est gratuit pour les enfants de 4 à 18 ans, payant (17 euros) pour les adultes. Le village numérique et technologique sera accessible entre 11 heures et 17h30 avec une pause entre 12h30 et 13 heures.

Les finales de Robotix’s seront organisées comme suit : la journée du samedi s’ouvrira dès 10 heures avec les homologations et se poursuivra avec une première et une deuxième série de matchs, respectivement à 14 heures et 16 heures. Dimanche, une troisième série de match sera ouverte dès 10h30. Suivront une quatrième et une cinquième série à 13 heures et 14h30 avant la grande finale vers 16 heures.